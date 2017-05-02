06:00 02.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал "Roshen" примером для подражания в плане благотворительности

Корпорация "Roshen" на протяжении трех лет перечислила больше 240 миллионов гривень на благотворительные цели. А вот на протяжении 2014-2016 годов она сумела передать почти четверть миллиарда гривен.
 

Порошенко назвал

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Почти четверть миллиарда на благотворительность - это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса", - отметил украинский лидер.

Также Петр Порошенко подчеркнул, что для страны, которая ведет войну, такая помощь очень важна. Поэтому подобная деятельность - норма во всем цивилизованном мире.

При этом глава государства очень надеется, что для Украины это станет доброй традицией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко обеспечить безопасность на участке общей границе.


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