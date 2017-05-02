Меркель призвала защитить гомосексуалистов в Чечне

Политик сообщила, что обеспокоена тем, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила президента РФ, чтобы он повлиял на обеспечение сохранения их прав.

Ранее УРА-Информ сообщал, что российские СМИ распространили информацию о расположении на территории Чечни шести секретных тюрем, в которых незаконно удерживают людей на основе подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации.