17:25 02.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лидеры Украины и Израиля подтвердили намерения о двустороннем сотрудничестве

Пресс-служба администрации президента Украины сообщает, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

Лидеры Украины и Израиля подтвердили намерения о двустороннем сотрудничестве

В сообщении говорится, что целью переговоров было поздравление израильского собеседника собеседника с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля.

Однако во время разговора был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах между странами.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

П.Порошенко пригласил Беньямина Нетаньяху осуществить визит в Украину в удобное время.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина и Израиль будут сотрудничать в области кинематографии.


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