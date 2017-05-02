Лидеры Украины и Израиля подтвердили намерения о двустороннем сотрудничестве

Пресс-служба администрации президента Украины сообщает, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.
В сообщении говорится, что целью переговоров было поздравление израильского собеседника собеседника с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля.
Однако во время разговора был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах между странами.
Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.
П.Порошенко пригласил Беньямина Нетаньяху осуществить визит в Украину в удобное время.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина и Израиль будут сотрудничать в области кинематографии.