01:00 02.05.2017 | Политика | Новости
100165151:labazovych

Дания вышла из состава Европола

В понедельник, первого мая, Дания вышла из состава Европола, полицейской организации Европейского союза. Тем не менее это государство намерено продолжить сотрудничество в ином формате. 

Дания вышла из состава Европола

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, датские правоохранители будут по-прежнему иметь доступ к базам данным Европола через представителей службы.

Однако у Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с полицейской организацией Евросоюза, не являясь ее членом. 

В будущем Европол планирует открыть доступ и для рядовых сотрудников стран-членов службы.

"Подписанное соглашение хорошо в краткосрочной перспективе, однако есть риск того, что оно устареет в результате внедрения новых технологий", - отметил глава правительства Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Также отметим, что новое соглашение позволит Копенгагену запрашивать у Европола информацию до тех пор, пока Дания входит в зону Шенгенского соглашения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в базе розыска Интерпола находится более 170 тыс человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив