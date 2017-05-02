Дания вышла из состава Европола

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, датские правоохранители будут по-прежнему иметь доступ к базам данным Европола через представителей службы.

Однако у Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с полицейской организацией Евросоюза, не являясь ее членом.

В будущем Европол планирует открыть доступ и для рядовых сотрудников стран-членов службы.

"Подписанное соглашение хорошо в краткосрочной перспективе, однако есть риск того, что оно устареет в результате внедрения новых технологий", - отметил глава правительства Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Также отметим, что новое соглашение позволит Копенгагену запрашивать у Европола информацию до тех пор, пока Дания входит в зону Шенгенского соглашения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в базе розыска Интерпола находится более 170 тыс человек.