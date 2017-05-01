Северная Корея пригрозила потопить атомную подводную лодку США

Таким образом, в КНДР прибытие американской подлодки признали актом военного запугивания.

Тем не менее, если будет военноя угроза Северной Кореи, то она использует оборонительные силы ядерного сдерживания.

"В тот момент, как USS Michigan тронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком", - предупредили в КНДР.

Отметим, заявления Вашингтона о готовности принять любые меры в отношении КНДР демонстрируют то, что США приближаются к сценарию реальных военных действий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская корабельная группировка во главе с атомным авианосцем Carl Vinson вошла в Японское море для обеспечения безопасности на Корейском полуострове и сдерживания Северной Кореи.