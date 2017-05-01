Правительственный автопарк пополнится электромобилями

Эти сведения при помощи Facebook распространил недавно министр украинской инфраструктуры - Владимир Емельян. Согласно его данным – эти сведения поступили ранее от Александра Саенко – министра Кабмина.

Согласно имеющейся информации – скоро – с пятого мая – в секретариате украинского правительства должны появиться электромобили, будут взвешены все проблемы этого шага, просчитана экономия и, если это сочтут выгодным, то количество авто увеличат – ранее сообщил Саенко – в эфире одного из украинских телеканалов. Омелян отметил, что это – правильное решение.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вскоре появится собственный электромобиль.