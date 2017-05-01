09:56 01.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительственный автопарк пополнится электромобилями

В парке авто правительства нашей страны вскоре появятся электромобили. 

Правительственный автопарк пополнится электромобилями

Эти сведения при помощи Facebook распространил недавно министр украинской инфраструктуры - Владимир Емельян. Согласно его данным – эти сведения поступили ранее от Александра Саенко – министра Кабмина.

Согласно имеющейся информации – скоро – с пятого мая – в секретариате украинского правительства должны появиться электромобили, будут взвешены все проблемы этого шага, просчитана экономия и, если это сочтут выгодным, то количество авто увеличат – ранее сообщил Саенко – в эфире одного из украинских телеканалов. Омелян отметил, что это – правильное решение.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вскоре появится собственный электромобиль.


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