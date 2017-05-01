21:25 01.05.2017 | Политика | Новости
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КНДР заявила о готовности провести очередные ядерные испытания в любое время

Северная Корея для укрепления своих сил до максимума готова провести очередные ядерные испытания в любое время и в любом месте.

КНДР заявила о готовности провести очередные ядерные испытания в любое время

Об этом передает информационное агентство Reuters. Согласно словам представителя Министерства иностранных дел КНДР, его страна по возможности ускорит укрепление своего ядерного потенциала в ответ на провокации со стороны Соединенных Штатов Америки.

При этом меры Северной Кореи для укрепления ядерной силы будут осуществлены в любое время по решению верховного руководства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея в скором времени может провести испытание ядерной бомбы. Такая демонстрация военной силы является по случаю 105 лет со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.


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