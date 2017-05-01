09:19 01.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман прокомментировал процесс децентрализации

Украинский правительственный глава В. Гройсман уверен, что украинская децентрализация ведется верно.

Гройсман прокомментировал процесс децентрализации

Так, пока что в 47 ОТГ проведены первые выборы, а это означает, что децентрализация проходит теперь правильным путем. Такое сообщение правительственный глава распространил в Facebook.

Активная община, согласно его сообщению – это и есть прямой путь к благосостоянию, а также всяческому благополучию госудаства. Потому Гройсман доволен, что 47 общин в 19-ти украинских регионах идут к децентрализации и выбирают местную власть. Это приведет к улучшению качества жизни – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман говорил о том, что реформа децентрализации – необратима.


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