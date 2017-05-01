Гройсман прокомментировал процесс децентрализации

Так, пока что в 47 ОТГ проведены первые выборы, а это означает, что децентрализация проходит теперь правильным путем. Такое сообщение правительственный глава распространил в Facebook.

Активная община, согласно его сообщению – это и есть прямой путь к благосостоянию, а также всяческому благополучию госудаства. Потому Гройсман доволен, что 47 общин в 19-ти украинских регионах идут к децентрализации и выбирают местную власть. Это приведет к улучшению качества жизни – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман говорил о том, что реформа децентрализации – необратима.