Экс-премьер Британии Блэр намерен вернуться в политику из-за Brexit

Об этом он заявил в интервью The Daily Mirror.

По его словам, он собирается снова подключиться к политическому процессу. При этом бывший премьер Блэр заявил, что он не бросит работу в своем благотворительном фонде, чтобы вновь стать членом британского парламента.

"Не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал. Это бы означало, что я не забочусь об этой стране, а это не так", - рассуждает бывший премьер-министр.

Тем не менее Блэр глубоко убежден, что британцы могут передумать выходить из ЕС, когда они увидят положения конечной сделки по Brexit.

Также отметим, что Тони Блэр - бывший лидер Лейбористской партии Великобритании. В 1997 году он стал самым молодым премьер-министром за всю историю страны и он возглавлял правительство до 2007 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Брюсселе проходил саммит лидеров 27 стран-членов Европейского союза. Так, стороны государств должны были утвердить руководящие принципы переговоров по Brexit.

