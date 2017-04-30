16:29 30.04.2017 | Политика | Новости
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Трамп подписал указ о пересмотре международных торговых сделок

Белый дом планирует пересмотреть международные торговые соглашения, в которых принимает участие Вашингтон. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп подписал указ о пересмотре международных торговых сделок

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Трампа, проверка торговли страны сделана для того, чтобы вернуть Америке рабочие места.

В свою очередь министр торговли страны Уилбур Росс заявил, что американское государство намерено сконцентрироваться на проверке нарушений и неправомерного применения сделок с другими государствами, а также компаниями. При этом особое внимание пбудет уделяться мошенничеству и небрежному выполнению предписаний.

Отметим, что ранее Дональд Трамп подписал указ о пересмотре торговых отношений США с другими странами. Тогда американский лидер поручил составить список стран и продукции, за счет которых у Вашингтона есть высокий показатель внешнеторгового дефицита. 

Также министр торговли добавил, что до сих пор никогда не проводилась систематическая проверка влияния договоров с ВТО на экономику страны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп во время ралли в Пенсильвании высмеял Ассоциацию корреспондентов Белого дома, журналисты которой собрались на традиционный ежегодный ужин без него.


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