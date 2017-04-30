Россия требует от США не привозить ракеты к своей границе

Размещение в Румынии и Польше комплексов ПРО, способных нести ракеты Томагавк – грубейшее нарушение обязательств по этому договору. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В частности, Вашингтон обвиняют в том, что он дает заведомо неверную информацию о своем "выполнении" обязательств по РСМД.

"Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьезные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – говорится в комментарии

Жалоба от МИД РФ США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы Иджис Эшор, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности Томагавк.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон так и не представил никаких доказательств нарушения Россией РСМД, а переданную ранее американской стороной информацию назвали "отрывочноми фрагментарными сигналами".

Как ранее сообщал УРА-Информ, США готовятся запустить межконтинентальную ядерную ракету.