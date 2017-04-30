По всей Российской Федерации прошла акция "Надоел" - ФОТО

В сообщении говорится, что в ряде городов РФ акция прошла в сопровождении массовых задержаний активистов и участников протеста.

В Москве, не смотря на очередь из желающих отправить Путина в отставку, мероприятие прошло более спокойно, чем в других городах России.

В Петербурге акция "Надоел" собрала более 300 человек, чтобы подписать протестные письма и отнести их в представительство президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Вскоре на место проведения митинга выехала полиция. Очевидцы сообщают, что сотрудники ОМОНа взяли собравшихся в кольцо и стали выводить по одному с цклью задержания. В результате под стражей оказались свыше 60 человек - не только активисты, но и наблюдатели.

Не обошлось без взятия активистов под стражу в Кемерове, Туле, Тюмени, Новокузнецке и Петербурге.

Стоит отметить, что задержания в Петербурге оказались самыми жесткими среди тех, что производились по всей России в рамках акции "Надоел". Менее чем за час ОМОН рассадил по автозакам несколько десятков ее участников.

Ранее УРА-Информ сообщал, что российский оппозиционер Алексей Навальный просит всех своих сторонников выйти на митинг в День России – 12 июня. Идеи остаются несменными - борьба с коррупцией.