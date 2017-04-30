Эрдоган пригрозил новыми ударами по курдским отрядам в Сирии и Ираке

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно словам Эрдогана, при необходимости Анкара нанесет удар по курдским позициям. Кроме того, о дате и времени нанесения удара заранее сообщатся не будет.

Также турецкий лидер подчеркнул, что западные страны, и, в частности, США, должны прекратить оказывать поддержку курдам. При этом Эрдоган пообещал обсудить этот вопрос при личной встрече с президентом Дональдом Трампом.

Кстати, перед этим заявленем американские военные направили технику в курдские районы на севере Сирии, что может быть свидетельством их желания установить буферную зону между турецкими военными и курдским ополчением. Однако Анкара убеждена, что эта операция была направлена против сил Рабочей партии Курдистана.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно глава турецкого государства Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Российская Федерация изменила свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду.