18:36 30.04.2017 | Политика | Новости
100165119:labazovych

Эрдоган пригрозил новыми ударами по курдским отрядам в Сирии и Ираке

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкое государство может нанести удар по позициям курдского ополчения в Ираке и Сирии.

Эрдоган пригрозил новыми ударами по курдским отрядам в Сирии и Ираке

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно словам Эрдогана, при необходимости Анкара нанесет удар по курдским позициям. Кроме того, о дате и времени нанесения удара заранее сообщатся не будет.

Также турецкий лидер подчеркнул, что западные страны, и, в частности, США, должны прекратить оказывать поддержку курдам. При этом Эрдоган пообещал обсудить этот вопрос при личной встрече с президентом Дональдом Трампом.

Кстати, перед этим заявленем американские военные направили технику в курдские районы на севере Сирии, что может быть свидетельством их желания установить буферную зону между турецкими военными и курдским ополчением. Однако Анкара убеждена, что эта операция была направлена против сил Рабочей партии Курдистана.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно глава турецкого государства Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Российская Федерация изменила свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив