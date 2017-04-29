07:09 29.04.2017 | Политика | Новости
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В США решили не трогать Лукашенко

США продолжили "ослабленные" санкции в отношении Беларуси еще на шесть месяцев в рамках политики, начатой администрацией Барака Обамы.

В США решили не трогать Лукашенко

Об этом передает Радио Свобода.

В частности, 28 апреля отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США выдал новый документ о продлении ослабление санкции против Беларуси до 30 октября.

Из этого следует, что белорусские компании имеют права работать в США по крайней мере до этого срока.

Напомним, Беларусь ввела санкции из-за возникшей ситуации с правами человека. Поводом, для продолжения санкций, был арест в Беларуси сотен активистов, участвовавших в весенних протестах.

Как ранее, в рамках рабочего визита в Республику Беларусь президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил вопросы организации празднования 345-летия со дня рождения украинского гетмана Пилипа Орлика, родившийся на территории современной Беларуси.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Лукашенко пообещал отправить гуманитарную помощь на Донбасс


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