В США решили не трогать Лукашенко

Об этом передает Радио Свобода.

В частности, 28 апреля отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США выдал новый документ о продлении ослабление санкции против Беларуси до 30 октября.

Из этого следует, что белорусские компании имеют права работать в США по крайней мере до этого срока.

Напомним, Беларусь ввела санкции из-за возникшей ситуации с правами человека. Поводом, для продолжения санкций, был арест в Беларуси сотен активистов, участвовавших в весенних протестах.

Как ранее, в рамках рабочего визита в Республику Беларусь президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил вопросы организации празднования 345-летия со дня рождения украинского гетмана Пилипа Орлика, родившийся на территории современной Беларуси.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Лукашенко пообещал отправить гуманитарную помощь на Донбасс