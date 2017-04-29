В Брюсселе начался саммит ЕС касательно Brexit

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Как отмечается, методические рекомендации определят рамки для переговоров, а также общие позиции и принципы Евросоюза.

Таким образом, проект руководящих принципо, предложенный председателем Европейского совета Дональдом Туском, был представлен государствам-членам 31 марта 2017 года.

В свою очередь Великобритания официально уведомила Европейский Совет о своем намерении покинуть ЕС. При этом данное решение было принято 29 марта 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о незамедлительном урегулировании вопросов относительно многомиллиардных финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем. Она отметила, что после Brexit Соединенное Королевство не будет иметь таких прав, как члены Евросоюза.