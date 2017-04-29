12:51 29.04.2017 | Политика | Новости
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В Брюсселе начался саммит ЕС касательно Brexit

В суботу, 29 апреля 2017 года, в Брюсселе проходит саммит лидеров 27 стран-членов Европейского союза. Так, стороны государств должны утвердить руководящие принципы переговоров по Brexit.

В Брюсселе начался саммит ЕС касательно Brexit

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Как отмечается, методические рекомендации определят рамки для переговоров, а также общие позиции и принципы Евросоюза.

Таким образом, проект руководящих принципо, предложенный председателем Европейского совета Дональдом Туском, был представлен государствам-членам 31 марта 2017 года.

В свою очередь Великобритания официально уведомила Европейский Совет о своем намерении покинуть ЕС. При этом данное решение было принято 29 марта 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о незамедлительном урегулировании вопросов относительно многомиллиардных финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем. Она отметила, что после Brexit Соединенное Королевство не будет иметь таких прав, как члены Евросоюза.


 
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