Си Бриз-2017 будет отличаться от предыдущих учений

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

Согласно сообщению главной особенностью украинско-американских учений будет изменение структуры штаба, разработанные по стандартам НАТО. В частности штаб в этом году будет состоять из непосредственно руководства учений и отдельно штаба морского командования.

Также будет отличаться от предыдущих учений и метод их проведения. Международные маневры будут проходить в режиме free play (свободная игра).

В учениях кроме украинских и американских военных моряков, по плану, примут участие представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции.

В ходе Си Бриз-2017 многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений, принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами.

Это позволит провести апробацию способности перспективного штаба морского командования управлять силами в операциях по стандартам НАТО.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Россия проводила масштабные военные учения в оккупированном Крыму.