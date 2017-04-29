Северная Корея пренебрегает Китаем и его руководителем - Трамп

Соответствующие заявление американский глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам Трампа, Северная Корея отнеслась неприемлемо к пожеланиям китайского правительства и его уважаемого председателя Си Цзиньпина.

"КНДР снова сегодня запустила, хоть и безуспешно, ракету. Это очень плохо", - отметил президент США Дональд Трамп.

Добавим, что совсем недавно лидер США назвал представителя КНР своим другом. При этом тогда Дональд Трамп добавил, что Си Цзиньпин ему очень нравится.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", КНДР запустила баллистическую ракету среднего радиуса действия KN-17.