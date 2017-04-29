07:45 29.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Норвегия выделит Украине около 25 млн долларов в этом году

Государство Норвегии намерено выделить 25 млн долларов финансовой и технической помощи Украине в 2017 году.  Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе с министром иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.

Норвегия выделит Украине около 25 млн долларов в этом году

Так, транш будет выделен стоимостью 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас.

При этом правительство Норвегии считает, что нужно продлить санкции против России в связи с нарушением минских договоренностей.

Также Бьорге Бренде поприветствовал прогресс в реформах и отметил, что успешная Украина привлекательна для инвесторов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что безопасность Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) зависит прежде всего от Украины.


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