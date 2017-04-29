Норвегия выделит Украине около 25 млн долларов в этом году

Так, транш будет выделен стоимостью 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас.

При этом правительство Норвегии считает, что нужно продлить санкции против России в связи с нарушением минских договоренностей.

Также Бьорге Бренде поприветствовал прогресс в реформах и отметил, что успешная Украина привлекательна для инвесторов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что безопасность Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) зависит прежде всего от Украины.