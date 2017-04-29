12:31 29.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД проверяет информацию о захвате возле Ливии украинского судна

Украинские дипломаты выясняют, действительно ли было задержано украинское судно за контрабанду нефти в Ливии. 

МИД проверяет информацию о захвате возле Ливии украинского судна

Об этом сообщила консульская служба ведомства в своем Twitter.

В настоящее время консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Однао официального подтверждения этого инцидента пока не поступало.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Ливии захватили два судна, подозреваемые в контрабандном вывозе нефти из страны. При этом одно из них - танкер "Рута" с флагом Украины.

В свою очередь представитель ВМС Ливии Аюба Касема уверяет, что столкновения длились три часа и соответственно два танкера были успешно захвачены. Тем не менее данных о пострадавших в результате происшествия нет. 

Добавим, инцидент произошел в районе Сиди Саид к западу от столицы Ливии Триполи. 

Напомним, как сообщал   "УРА-Информ", ранее у  побережья Ливии затонуло судно мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей. В результате инцидента почти 100 людей пропали без вести.

 


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