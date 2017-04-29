Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск - Аваков

Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на его странице в Facebook.

Согласно словам Авакова, международная правовая организация Интепол все таки поспособствувала отказу в нелепом ходатайстве Российской Федерации. При этом министр подчеркнул, что данное ходатайство является полным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования.

"Надеюсь, что этот казус отрезвит опившихся водой "Ессентуки" маргиналов! С другой стороны, уверен, что сочиненный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху!" — добавил Арсен Аваков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", городской суд города Ессентуки Ставропольского края Российской Федерации в понедельник, 27 марта, заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.