18:29 29.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск - Аваков

Интерпол принял во внимание обращение МВД Украины и отказал в ходатайстве РФ относительно объявления экс-премьер-министра Арсения Яценюка в международный розыск. 

Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск - Аваков

Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на его странице в Facebook.

Согласно словам Авакова, международная правовая организация Интепол все таки поспособствувала отказу в нелепом ходатайстве Российской Федерации. При этом министр подчеркнул, что данное ходатайство является полным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования.

"Надеюсь, что этот казус отрезвит опившихся водой "Ессентуки" маргиналов! С другой стороны, уверен, что сочиненный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху!" — добавил Арсен Аваков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", городской суд города Ессентуки Ставропольского края Российской Федерации в понедельник, 27 марта, заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

 


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