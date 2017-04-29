Единство ЕС в переговорах по Brexit в интересах Британии, - Туск

Согласно словам Туска, 27 стран Евросоюза намерены быть с Лондоном в близких и сильных отношениях. Так, говоря о финансовых обязательствах Британии перед бюджетом ЕС, он отметил:

"В первую очередь нужно разобраться в нашем прошлом. Мы сделаем это справедливо. Это единственный возможный путь продвижения вперед", - подчеркнул председатель саммитов ЕС Дональд Туск.

Также по его мнению, Евросоюз хочет твердых гарантий для всего населения Великобритании. Поскольку очевидно, что Brexit может коснутся около пяти миллионов человек.

На данный момент комиссия для ЕС и Великобритании подготовила точный и подробный список прав граждан, которых нужно защитить. Соответствующую позицию поддержали институты ЕС и 27 правительств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Брюсселе проходит саммит лидеров 27 стран-членов Европейского союза. Так, стороны государств должны утвердить руководящие принципы переговоров по Brexit.