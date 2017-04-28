Во Франции полиция применила газ к митингующим

Они блокировали школы в знак протеста, а в руках у них были транспаранты с надписями "нет Макрону и нет - Национальному фронту. Восстание начинается. Как сообщает BBC, группа из около 50 молодых людей попыталась заблокировать железнодорожную станцию.

В результате полиции пришлось использовала газ, а один из полицейских вынул из кобуры пистолет. В центре города некоторое время продолжались волнения, полиция задействовала вертолеты.

Вместе с тем, по информации издания, сами кандидаты в президенты в четверг занимались агитацией. Лидер первого тура выборов Эммануэль Макрон посетил бедный район Парижа Сарсель, где в 2014 году были волнения. Там он обвинил свою соперницу Марин Ле Пен в том, что она не желает "приезжать в такие районы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после закрытия избирательных участков первого тура выборов президента Франции, в столице страны Париже начались акции протеста недовольных итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультраправой кандидатки Марин Ле Пен