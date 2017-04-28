09:24 28.04.2017 | Политика | Новости
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В ООН осудили нападение на членов парламента Македонии

Нападение на парламент Македонии и избиение его депутатов являются неприемлемыми. Так, считает официальный представитель генсека Стефан Дюжарри.

В ООН осудили нападение на членов парламента Македонии

Об этом сообщается в пресс-службе ООН.

Согласно словам Дюжарри, организация з большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Бывшей Югославской республике Македония. В связи с этим Организация объединенных наций призывает к сдержанности и спокойствию. 

"Насилие, направленное на демократические институты и избранных представителей народа, неприемлемо", - отметили в ООН.

Также ООН призывает все политические силы урегулировать разногласия демократическими средствами, строго придерживаясь Конституции, чтобы оперативно преодолеть политический конфликт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Македонии опасается, что мол Албания пытается проникнуть во внутренние дела правительства и хочет изменить конституционный строй македонского государства.


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