В ООН осудили нападение на членов парламента Македонии

Об этом сообщается в пресс-службе ООН.

Согласно словам Дюжарри, организация з большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Бывшей Югославской республике Македония. В связи с этим Организация объединенных наций призывает к сдержанности и спокойствию.

"Насилие, направленное на демократические институты и избранных представителей народа, неприемлемо", - отметили в ООН.

Также ООН призывает все политические силы урегулировать разногласия демократическими средствами, строго придерживаясь Конституции, чтобы оперативно преодолеть политический конфликт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Македонии опасается, что мол Албания пытается проникнуть во внутренние дела правительства и хочет изменить конституционный строй македонского государства.