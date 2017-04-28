В этом году выделено более 200 млн грн на жилье для пограничников - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из государственного бюджета было выделено более 200 млн грн. для пограничников.
Об этом он заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи.
"В этом году для обеспечения жильем военнослужащих Государственной пограничной службы бюджетом выделено более 200 млн грн.", - отметил Порошенко.
По его мнению, это позволит обеспечить жильем и вручить новые квартиры более 320 военнослужащим только в этом году", - отметил Петр Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко обеспечить безопасность на участке общей границе.