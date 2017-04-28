В этом году выделено более 200 млн грн на жилье для пограничников - Порошенко

Об этом он заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи.

"В этом году для обеспечения жильем военнослужащих Государственной пограничной службы бюджетом выделено более 200 млн грн.", - отметил Порошенко.

По его мнению, это позволит обеспечить жильем и вручить новые квартиры более 320 военнослужащим только в этом году", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко обеспечить безопасность на участке общей границе.