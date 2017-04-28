Украинцев просят пока в центр столицы Македонию не ехать - ФОТО

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в своем Twitter.

Как отмечается, сейчас в Скопье в активном режиме проходит страйк. В связи с этим консул рекомендует не ехать в центральную часть столицы.

Отметим, что в Скопье сторонники бывшего премьер-министра протестуют против избрания спикером македонского парламента этнического албанца Талята Джафери.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападение на парламент Македонии и избиение его депутатов являются неприемлемыми. Так, считает официальный представитель генсека Стефан Дюжарри.