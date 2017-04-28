10:16 28.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцев просят пока в центр столицы Македонию не ехать - ФОТО

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться в ближайшее время от поездок в центральную часть столицы Македонии Скопье. 

Украинцев просят пока в центр столицы Македонию не ехать - ФОТО

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в своем Twitter. 

Как отмечается, сейчас в Скопье в активном режиме проходит страйк. В связи с этим консул рекомендует не ехать в центральную часть столицы. 

Отметим, что  в Скопье сторонники бывшего премьер-министра протестуют против избрания спикером македонского парламента этнического албанца Талята Джафери. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападение на  парламент Македонии и избиение его депутатов являются неприемлемыми. Так, считает официальный представитель генсека Стефан Дюжарри.


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