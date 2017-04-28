Украинцев просят пока в центр столицы Македонию не ехать - ФОТО

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться в ближайшее время от поездок в центральную часть столицы Македонии Скопье.
Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в своем Twitter.
Как отмечается, сейчас в Скопье в активном режиме проходит страйк. В связи с этим консул рекомендует не ехать в центральную часть столицы.
Отметим, что в Скопье сторонники бывшего премьер-министра протестуют против избрания спикером македонского парламента этнического албанца Талята Джафери.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападение на парламент Македонии и избиение его депутатов являются неприемлемыми. Так, считает официальный представитель генсека Стефан Дюжарри.