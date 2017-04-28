Напряженность между США и КНДР может вылиться в крупный конфликт, - Трамп

По его словам, американское правительство хотело бы урегулировать разногласие с Северной Кореей дипломатическим путем в ближайшее время.

При этом Дональд Трамп уточнил, что сейчас конфликт находится на стадии чрезвычайно сложной ситуации.

Также президент США убежден, что лидер КНР Си Цзиньпин пристально пытается содействовать решению проблемы ядерных и ракетных разработок в КНДР.

"Ему 27 лет. Его отец умер, он взял на себя режим. Говорите, что хотите, но это не так легко, особенно в таком возрасте", — отметил Трамп.

Тем не менее Трамп отверг призыв главы тайваньской администрации Цай Инвэнь провести новый телефонный разговор в дополнение к тому, который состоялся между ними в декабре минувшего года после победы Трампа на ноябрьских выборах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского президента Дональда Трампа проявлять сдержанность в отношении КНДР. По его мнению, это поможет избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове.