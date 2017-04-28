Меркель встретится с Путиным в Сочи

В сообщении говорится, что встреча состоится именно в Сочи, так как пройдет в рамках подготовки к саммиту Большой двадцатки.

А.Меркель и В.Путин намерены обсудить наболевшие вопросы международной политики, такие как конфликт в Украине и война в Сирии.

Переговоры в Сочи состоятся в два раунда, между которыми канцлер ФРГ и президент РФ дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Евросоюз будет стремиться стабилизировать отношения с Турциейй.