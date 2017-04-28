12:17 28.04.2017 | Политика | Новости
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КНДР грозит США и Южной Корее разрушительным ударом

В официальной газете ЦК Трудовой партии Северной Кореи Rodong Shinmun сообщается, что Северная Корея намерена нанести разрушительный удар по правительству США и Южной Кореи. Это произойдет только в том случае, если они откроют огонь по территории КНДР.

КНДР грозит США и Южной Корее разрушительным ударом

Как отмечается, причиной таких действий от КНДР является провокация двух государств. Таким образом, дать враждебным силам военный ответ - это часть легитимного права Северной Кореи на самооборону.

"Максимально укрепляя свои военные возможности самообороны и нанесения упреждающего, преимущественно ядерного удара", - гласит сообщениие. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер президентской гонки в Южной Корее Мун Чжэ Ин выступает за решение ядерной проблемы с Северной Кореей и создание там "механизма мира". По его словам, КНДР должна воздержаться от дополнительных ядерных испытаний и ускорения своей ядерной программы.


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