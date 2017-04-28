КНДР грозит США и Южной Корее разрушительным ударом

Как отмечается, причиной таких действий от КНДР является провокация двух государств. Таким образом, дать враждебным силам военный ответ - это часть легитимного права Северной Кореи на самооборону.

"Максимально укрепляя свои военные возможности самообороны и нанесения упреждающего, преимущественно ядерного удара", - гласит сообщениие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер президентской гонки в Южной Корее Мун Чжэ Ин выступает за решение ядерной проблемы с Северной Кореей и создание там "механизма мира". По его словам, КНДР должна воздержаться от дополнительных ядерных испытаний и ускорения своей ядерной программы.