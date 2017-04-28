Гройсман заявил о сопротивлении реформе Налоговой и Таможни

Об этом сообщает Урядовый портал. По словам Гройсмана, правительство намерено продолжать проведение реформ, несмотря на оказываемое сопротивление.

При этом премьер подчеркнул, что Украина демонстрирует экономический рост и это движение в направлении увеличения инвестирования.

Среди приоритетов были перечислены пенсионная и земельная реформы, масштабная приватизация, а также секторальное реформирование в сферах здравоохранения и образования.

В свою очередь Минэкономразвития при содействии Секретариата Кабинета министров уже наработали необходимый пакет законодательных изменений, а вскоре начнется процесс поиска советников для продажи крупных госактивов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины намерено и дальше продолжит реформу ключевого энергетического государственного холдинга "Нафтогаз Украины".