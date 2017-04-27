09:19 27.04.2017 | Политика | Новости
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Венесуэла начнет процесс выхода из Организации американских государств

Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что страна запустит процедуру выхода из Организации американских государств.

Венесуэла начнет процесс выхода из Организации американских государств

Об этом сообщает агенство Reuters.

По ее словам, государство Венесуэлы не собирается мириться с нарушениями норм в ОАГ. Процедура выхода из этого блока займет два года.

Отметим, что всего в организацию входят 35 государств американского континента. При этом штаб-квартира находится в Вашингтоне.

Таким образом, постоянный совет ОАГ планирует созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения этого вопроса. До этого Родригес заявила, что получила от президента Мадуро инструкции начать процесс выхода страны из ОАГ при условии созыва этого заседания.

На данный момент в Венесуэле постоянно проходят антиправительственные акции, во время которых сторонники и противники президента часто устраивают беспорядки. На улицы городов страны выходят протестующие сторонники оппозиции. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в штате Боливар в Венесуэле в среду утром, 12 апреля, толпа людей забросала камнями машину, в котором ехал президент страны Николас Мадуро.


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