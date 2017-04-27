В плену у боевиков находятся 127 украинских заложников, - Ирина Геращенко

Во встрече принимали участие генеральный директор Управления внешней политики Филистерства иностранных дел Португалии Франсишку Антониу Дуарте Лопеш и посол Португалии в Украине. Как написала на своей страничке в Facebook первый вице-спикер, она рассказала гостям, что в настоящее время на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 127 украинских заложников.

При этом политик призвала усилить давление на Российскую Федерации в вопросе освобождения политзаключенных. Она также поблагодарила португальскую сторону за последовательную поддержку предоставления Украине безвизового режима.

В свою очередь Франсишку Лопеш отметил, что украинцы, работающие в Португалии, многое дают португальской экономике и подчеркнул, что его страна обеспокоена ростом насилия против миссии СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе и требуем тщательного расследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 апреля Ирина Геращенко заявила, что представители ДНР сорвали верификацию по обмену пленными.