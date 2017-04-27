В Москве Навального облили обливания зеленкой, у политика ожег правого глаза - ФОТО

В четверг, 27 апреля, в Москве политика облили зеленкой на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Как написал в своем Twitter сам оппозиционер, скорая помощь приехала, посмотрела на его глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает его в больницу. Замотали как тяжелораненого, - пожаловался Навальный.

Вместе с тем соратник оппозиционера Леонид Волков рассказал, что на сегодня было запланировано выступление Навального на форуме, но оно теперь отменено. В штабе предполагали провокацию, но не были готовы к тому, что она произойдет во дворе офиса, - отметил он.

При этом врачи диагностировала у российского оппозиционного политика химический ожог правого глаза.

Обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается, - написал Навальный, добавив, что уже взял такси и находится на пути в офис.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне российского блогера Илью Варламова залили зеленкой и забросали тортами в аэропорту Ставрополя.