Трамп впервые может встретился с Путиным в мае

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в госструктурах двух стран, Дональд Трамп, как ожидается, будет в Европе с 25 по 27 мая. Тут он примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине.

После этого он отправится в одну из третьих стран, где и планирует встретится в Путиным. Вместе с тем источники отмечают, что несмотря на сложности во взаимодействии США и России, контакты представителей кремлевской администрации и Белого дома по согласованию встречи глав двух государств не прерывались.

Напомним, в марте этого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться на саммите G-20 в немецком Гамбурге в июле 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, Трамп ранее заявлял, что уверен в наступлении "прочного мира" между США и Россией.