Трамп отказался выйти из соглашения о торговле с Канадой и Мексикой

Об этом сообщает Reutes со ссылкой на заявление Белого дома.

Как отметили в президентской администрации, Трамп пообещал пересмотреть условия этого договора. Тем не менее решение о сохранении членства США в НАФТА Трамп принял по итогам телефонных переговоров с мексиканским президентом Энрике Ньето и канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Таким образом, стороны государств пришли к общему согласию, чтобы провести повторные переговоры в интересах всех трех стран.

При этом Дональд Трамп считатет, что конечный результат сделает три стороны сильнее и лучше. По этому поводу ведутся дискуссии, однако когда президент США подпишет соответствующий документ пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины должна была начать работу с рассмотрения проекта постановления о ратификации соглашения о зон свободной торговли между Украиной и Канадой.