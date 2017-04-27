Постпред США при ООН требует усилит давление на Россию

По ее мнению давление необходимо для урегулирования ситуации в Сирии. При этом Хейли раскритиковала слова российского дипломата, который заявил, что Россия работает в интересах мира в Сирии.

Я выслушала российского коллегу, который рассказывает о дипломатии и меньшей критике сирийского режима. Во времена, когда Совбез может сделать что-то, Россия является единственным государством-членом, которое продолжает защищать режим и блокирует эту гуманитарную помощь - сказала Хейли, обращаясь к представителю России.

Она также уверена, что Россия может остановить насилие в Сирии, если изъявит желание.

Россия по-прежнему позволяет им блокировать гуманитарную помощь для людей, которые в ней нуждаются, Россия продолжает прикрывать лидера, который использует химическое оружие против своего народа. Россия продолжает накладывать вето, и Асад продолжает делать это, потому что они знают, что Россия продолжит прикрывать их, - заявила Хейли.

На что представитель России заявил, что его Россия, Турция и Иран "делают тяжелую работу", чтобы обеспечить прекращение боевых действий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, силы Асада и России нанесли авиаудар по провинции Идлиб. По меньшей мере 19 человек погибли.