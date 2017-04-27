Пентагон пересмотрит число военного контингента в Ираке и Сирии

Об этом передает Associated Press.

Между тем в военном ведомстве подчеркнули неизменность американской стратегии в Ираке и Сирии, которая направлена на поддержку местных сил в борьбе с "Исламским государством".

Такое распоряжение президента США Дональ Трампа не только дает Пентагону больше полномочий в принятии решений, но и увеличится численность американских войск в упомянутых странах.

При этом контингент американских войск в Ираке составляет 5 262 человека, в Сирии — 503 человека. Однако в реальности это число может быть больше на несколько тысяч.

Добавим, что "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Минобороны Турции заявили, что ВВС страны атаковали объекты Рабочей партии Курдистана, базирующиеся на сирийско-иракской границе в районе горного хребта Синджар.