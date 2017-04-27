09:49 27.04.2017 | Политика | Новости
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Пентагон пересмотрит число военного контингента в Ираке и Сирии

Власти Соединенных Штатов Америки разрешили Пентагону пересмотреть число военных в Ираке и Сирии.

Пентагон пересмотрит число военного контингента в Ираке и Сирии

Об этом передает Associated Press.

Между тем в военном ведомстве подчеркнули неизменность американской стратегии в Ираке и Сирии, которая направлена на поддержку местных сил в борьбе с "Исламским государством". 

Такое распоряжение президента США Дональ Трампа не только дает Пентагону больше полномочий в принятии решений, но и увеличится численность американских войск в упомянутых странах.

При этом контингент американских войск в Ираке составляет 5 262 человека, в Сирии — 503 человека. Однако в реальности это число может быть больше на несколько тысяч.

Добавим, что "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Минобороны Турции заявили, что ВВС страны атаковали объекты Рабочей партии Курдистана, базирующиеся на сирийско-иракской границе в районе горного хребта Синджар.


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