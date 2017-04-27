Меркель развеяла иллюзии британцев относительно Brexit

Меркель предостерегла британцев от неоправданных ожиданий, связанных с выходом из ЕС. Она отметила, что после Brexit Соединенное Королевство не будет иметь таких прав, как члены Евросоюза.

Кроме того А.Меркель выразила желание знать, какими Великобритания видит будущие отношения с Европейским Союзом.

Ране УРА-Информ сообщал, что США готовятся запустить межконтинентальную ядерную ракету.