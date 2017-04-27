14:25 27.04.2017 | Политика | Новости
100164979:labazovych

Южной Корея предложила мирный план по КНДР

Лидер президентской гонки в Южной Корее Мун Чжэ Ин выступает за решение ядерной проблемы с Северной Кореей и создание там "механизма мира".

Южной Корея предложила мирный план по КНДР

Об этом сообщает Yonhap.

По его словам, КНДР должна воздержаться от дополнительных ядерных испытаний и ускорения своей ядерной программы. Такой план вызван тем, чтобы Северная Корея была заморожена и проверена, а соответственно второй этап предполагает ее полную ликвидацию.

Также Мун Чжэ Ин предлагает осуществить процесс демонтажа ядерной программы КНДР с одновременным подписанием мирного договора и нормализацией связей США с Северной Кореей.

Однако если Северная Корея проведет шестое ядерное испытание, то трансграничный диалог станет невозможным.

Добавим, что Мун Чжэ Ин является фаворитом предвыборной гонки. Так, его рейтинг составляет 40,4%, за ним следует кандидат от Народной партии Ан Чхольсу с 26,4%.

Напомним, как сообщаал ранее "УРА-Информ", в Южной Корее планируется поднять на сушу затонувший паром "Севоль". Который потерпел крушение в 2014 году.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив