Южной Корея предложила мирный план по КНДР

Об этом сообщает Yonhap.

По его словам, КНДР должна воздержаться от дополнительных ядерных испытаний и ускорения своей ядерной программы. Такой план вызван тем, чтобы Северная Корея была заморожена и проверена, а соответственно второй этап предполагает ее полную ликвидацию.

Также Мун Чжэ Ин предлагает осуществить процесс демонтажа ядерной программы КНДР с одновременным подписанием мирного договора и нормализацией связей США с Северной Кореей.

Однако если Северная Корея проведет шестое ядерное испытание, то трансграничный диалог станет невозможным.

Добавим, что Мун Чжэ Ин является фаворитом предвыборной гонки. Так, его рейтинг составляет 40,4%, за ним следует кандидат от Народной партии Ан Чхольсу с 26,4%.

Напомним, как сообщаал ранее "УРА-Информ", в Южной Корее планируется поднять на сушу затонувший паром "Севоль". Который потерпел крушение в 2014 году.