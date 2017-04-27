Европарламент оценил ущерб от фиктивных помощников Ле Пен в 5 млн евро

Как сообщает AFP, смета у 4 978 122 евро является "обновлением" предполагаемого ущерба после обнаружения новых подробностей дела.

Согласно предварительной оценке, сделанной в сентябре 2015 года, фиктивное трудоустройство помощников евродепутатов партии кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен нанесло ущерб Европарламенту на 1,9 млн евро.

Тем не менее адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявил, что это было идеальным моментом для нарушения тайны следствия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский парламент официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.