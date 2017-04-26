09:17 26.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В среду послы ЕС рассмотрят "безвиз" для Украины

В среду, 26 апреля, после стран-участниц Европейского союза планируют рассмотреть вопрос о введении безвизового режима для граждан Украины.

В среду послы ЕС рассмотрят

Проект решения внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС. Как сказано в документе, сегодня будет рассмотрен вопрос, связанный с предоставлением безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Как сообщал УРА-Информ, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал решения вопроса " безвиза" Украине к началу лета.

Вместе с тем, глава украинского правительства Владимир Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня.


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