В среду послы ЕС рассмотрят "безвиз" для Украины

Проект решения внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС. Как сказано в документе, сегодня будет рассмотрен вопрос, связанный с предоставлением безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Как сообщал УРА-Информ, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал решения вопроса " безвиза" Украине к началу лета.

Вместе с тем, глава украинского правительства Владимир Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня.