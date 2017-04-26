В Кремле опровергают заявление президента Турции

Пресс-секретарь Путина высказался перед журналистами по поводу этих слов Эрдогана.

По словам пресс-секретарь речь не идет о каком-либо изменении позиции России в отношении арабской республики.

"Позиция России и президента Путина по Асаду не менялась и она хорошо известна... Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права.", - заявил он.

Напомним, по словам президента Турции Башара Асада, Путин заявил, что лично не является сторонником Асада.

"Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада, я не его адвокат", - процитировал турецкий президент слова главы РФ.

Как ранее сообщал УРА-Информ, глава турецкого государства Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Российская Федерация изменила свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду.