21:32 26.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Улучшений ситуации с правами человека на Донбассе не наблюдается, - ПАСЕ

Ситуация на Донбассе по состоянию на сегодняшний день не улучшается.

Улучшений ситуации с правами человека на Донбассе не наблюдается, - ПАСЕ

Украина информирует генерального секретаря Совета Европы о развитии ситуации и просит продлить отход от Европейской конвенции по правам человека, поскольку улучшения ситуации на востоке страны не наблюдается. Об этом в среду, 26 апреля, в интервью DW, заявил докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы Рафаэль Комт.

По его словам, только украинское правительство может решить, когда Украина может вернуться к выполнению ЕКПЧ в полном объеме на всей территории страны. Если государство принято такое решение, оно должно сообщить об этом генсека Совета Европы и объяснить ситуацию, которая к этому привела, меры, которые государство вынуждено применить, и почему они нарушают ЕКПЧ.

Украина эту процедуру выполнила, - отметил Комт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале апреля в ПАСЕ назвали условия для деэскалации конфликта на Донбассе.


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