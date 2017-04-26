Трамп назначил нового главу Секретной службы США

Американский президент Дональд Трамп назначил нового руководителя Секретной службы страны. Теперь заниматся охраной первых лиц государства и их родных будет генерал морской пехоты Рэндольф Аллес.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Таким образом, Аллес станет первым главой Секретной службы за последние сто лет, который до своего назначения не служил в ее рядах.
В настоящее время Аллес занимает должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США. Кроме того, он служил в корпусе морской пехоты США на протяжении 35 лет.
Однако после ухода в отставку Рэндольф Аллес в 2012 году вошел в руководство пограничной и таможенной службы США.
Отметим, что Секретная служба США – федеральное агентство, которое подчиняется министерству внутренней безопасности США. Также ведомство занимается расследованием различных финансовых махинаций и помогает расследовать некоторые внутренние преступления.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Дональд Трамп заявил, что из всех мировых лидеров именно с Меркель у него сложилось невероятное взаимопонимание.