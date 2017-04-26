19:58 26.04.2017 | Политика | Новости
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США развернут комплекс ПРО в Южной Корее до конца года

Соединенные Штаты Америки планируют развернуть противоракетную оборону (THAAD) в Южной Корее до конца этого года.

США развернут комплекс ПРО в Южной Корее до конца года

Как сообщает агенство Reuters, фрагменты системы ПРО доставлены в уезд Сонджу, к югу от Сеула.

При этом перемещение THAAD в Южную Корею вызвал протест местного населения и критику со стороны Китая. Таким образом, около 200 местных жителей вышли на акцию против размещения противоракетной обороны. По словам активистов, в стычках с полицией пострадали 10 человек. 

Отметим, что усовершенствованный радар системы может проникать глубоко в Китай и подрывать его безопасность. В связи с этим китайское государство намерено предпринять шаги для защиты своих интересов.

Тем не менее Южная Корея и США настаивают, что их совместные действия направлены исключительно на защиту от Северной Кореи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Северной Корее создали новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска.


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