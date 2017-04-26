США развернут комплекс ПРО в Южной Корее до конца года

Как сообщает агенство Reuters, фрагменты системы ПРО доставлены в уезд Сонджу, к югу от Сеула.

При этом перемещение THAAD в Южную Корею вызвал протест местного населения и критику со стороны Китая. Таким образом, около 200 местных жителей вышли на акцию против размещения противоракетной обороны. По словам активистов, в стычках с полицией пострадали 10 человек.

Отметим, что усовершенствованный радар системы может проникать глубоко в Китай и подрывать его безопасность. В связи с этим китайское государство намерено предпринять шаги для защиты своих интересов.

Тем не менее Южная Корея и США настаивают, что их совместные действия направлены исключительно на защиту от Северной Кореи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Корее создали новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска.