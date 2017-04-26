Президент Турции заявил об изменении отношения России к Асаду

Об этом президент Турции заявил в интервью Reuters.

Согласно словам Эрдогана, российский президент Владимир Путин заявил ему о том, что он лично не привержен сирийскому лидеру.

При этом президент Турции подчеркнул, что конфликт в Сирии не может быть решен при условии сохранения у власти Асада.

"Он напал на своих людей с танками, пушками, бомбами, с применением химического оружия, с истребителями. Сирию надо освободить от него, чтобы возникла перспектива окончания этого конфликта", - отметил Реджеп Эрдоган.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее боевики Израиля обстреляли позиции отрядов близкой к президенту Сирии Башару Асаду "Национальной обороны". В результате перестрелки погибло несколько военных.