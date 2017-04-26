06:00 26.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в среду встретится с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 26 апреля, намерен провести переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Порошенко в среду встретится с Лукашенко

Глава украинского государства сегодня отправится в Беларусь. Как сообщает пресс-службы президент Украину планирует принять участие вместе со своим коллегой из Беларуси в мероприятиях по поводу 31-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Главы государств совместно почтут память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Президенты двух стран также планирует провести на территории Беларуси.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС был создан Чернобыльский радиационно-экологический природный заповедник.


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