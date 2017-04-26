Порошенко в среду встретится с Лукашенко

Глава украинского государства сегодня отправится в Беларусь. Как сообщает пресс-службы президент Украину планирует принять участие вместе со своим коллегой из Беларуси в мероприятиях по поводу 31-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Главы государств совместно почтут память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Президенты двух стран также планирует провести на территории Беларуси.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС был создан Чернобыльский радиационно-экологический природный заповедник.