12:49 26.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просит Лукашенко обеспечить безопасность на границе

Президент Украины Петр Порошенко призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко обеспечить безопасность на участке общей границе.

Порошенко просит Лукашенко обеспечить безопасность на границе

Он подчеркнул важность и уверенность того, что украино-белорусская граница должна оставаться и всегда быть границей дружбы, добрососедства и мира. При этом глава украинского государства в среду, 26 апреля, во время совместного посещения зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, отметил, что никто и никогда Украину и Беларусь не рассорит.

И я получил подтверждение об этом от президента Беларуси, - заверил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко и Лукашенко вместе принимают участие в мероприятиях, посвященных 31-1 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.


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