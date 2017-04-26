Порошенко просит Лукашенко обеспечить безопасность на границе

Он подчеркнул важность и уверенность того, что украино-белорусская граница должна оставаться и всегда быть границей дружбы, добрососедства и мира. При этом глава украинского государства в среду, 26 апреля, во время совместного посещения зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, отметил, что никто и никогда Украину и Беларусь не рассорит.

И я получил подтверждение об этом от президента Беларуси, - заверил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко и Лукашенко вместе принимают участие в мероприятиях, посвященных 31-1 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.