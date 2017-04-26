От России требовали выполнения предписания суда ООН по Меджлису, - Арьев

В ней сказано, что Россия должна выполнить предписание Международного суда организации объединенных наций по возобновлению Меджлиса крымскотатарского народа и прекращения преследования украинского языка в Крыму. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, подписанты четко отметили, что возобновление сотрудничества Российской Федерации с ПАСЕ возможно только после деоккупации Крыма и полного выполнения Россией Минских соглашений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ситуация на Донбассе по состоянию на сегодняшний день не улучшается. Украина информирует генерального секретаря Совета Европы о развитии ситуации и просит продлить отход от Европейской конвенции по правам человека, поскольку улучшения ситуации на востоке страны не наблюдается.

Об этом в среду, 26 апреля, в интервью DW, заявил докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы Рафаэль Комт.