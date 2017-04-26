Лукашенко пообещал отправить гуманитарную помощь на Донбасс

Планируется при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Об этом в среду, 26 апреля, по итогам переговоров со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, это будет самая необходимая поддержка в том, чем нуждаются люди, - продуктами питания, средствами гигиены. Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад, - пояснил Лукашенко, добавив, что Беларусь будет делать все необходимое для урегулирования конфликта на Донбассе.

Сегодня мне не стыдно смотреть в глаза ни украинскому народу, ни президенту Украины. Все, о чем просили нас украинские друзья, мы свято соблюдали. Делали все, что в наших силах и впредь будет так, - сказал президент Беларуси.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня договорились о расширении белорусских рынков для украинских товаров и услуг.