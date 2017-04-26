Гройсмна объявил начало реформы правительственного управления

До конца года будет реформировано девять министерств, а также привлечено более тысячи новых специалистов. Об этом в среду, 26 апреля, во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, задача правительства - изменить систему правительственного управления. Это будет масштабная программа и я считаю, что этот шаг является достаточно революционным для украинского правительства, - отметил Гройсман.

Он также добавил, что КМУ сегодня примет все необходимые для этого решения. При это премьер подчеркнул, что уже осенью правительство выйдет на такое решение и в рамках министерств привлечет новых и даст возможность тем, кто работает через публичные конкурсы, используя средства бюджета и европейских партнеров, сформирует конкурентную зарплату.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в рамках реформы парламента Европарламент и ВР согласовали уменьшение до 20 числа парламентских комитетов.